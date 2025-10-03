Cine Colombia y Cineco Alternativo traen en exclusiva “La Reina Isabel, retrato de una reina”

Los días 3, 4, 5 y 6 de octubre, salas seleccionadas de Cine Colombia presentan “La Reina Isabel, retrato de una reina” (Queen Elizabeth: Portrait of the Queen), dirigido por Fabrizio Ferri el largometraje presenta figuras como Brian Aris, Jason Bell, Julian Calder, David Montgomery y John Swannell, quienes comparten anécdotas y secretos de sesiones históricas, mientras voces como Isabella Rossellini, Susan Sarandon y Pierpaolo Piccioli reflexionan sobre la influencia cultural de la Reina Isabel II.

La figura la Reina Isabel II se convierte en un descubrimiento a cargo del director Ferri, quien, a través del lente de los fotógrafos más icónicos que capturaron su imagen a lo largo de su vida. Desde los más clásicos retratos de Marcus Adams hasta experimentos modernos como los de Chris Levine, esta producción explora cómo estas fotografías contribuyeron a construir la representación pública de una de las mujeres más retratadas y observadas de la historia moderna.

Cortesía: Cine Colombia y Cineco Alternativo Ampliar

Narrado por Charles Dance esta película combina anécdotas detrás de cámaras, con reflexiones sobre la intimidad, los juegos de poder y el impacto de la imagen de la Reina Isabel II en el siglo XX, una figura central de la monarquía británica durante más de siete décadas. Reconocida mundialmente como símbolo de estabilidad, liderazgo y modernidad, Isabel II supo proyectar una imagen que conjugaba tradición e innovación. “La Reina Isabel, retrato de una reina” rinde homenaje a esa capacidad de adaptación y a su poder como ícono visual del siglo XX y XXI.

Este documental se podrá disfrutar en salas de 9 ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales, Medellín y Pereira, los días 3, 4, 5 y 6 de octubre. Más información y entradas en la página web de Cine Colombia.