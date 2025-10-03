Bolívar tendrá presencia en la final nacional de los Juegos Intercolegiados 2025

Cartagena

Con entrega y talento deportivo, los equipos de Bolívar han logrado abrirse camino desde la Fase Zonal hasta la Regional Caribe 2, asegurando un cupo a la esperada Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025, que se celebrará en las ciudades de Cali y Palmira, en el Valle del Cauca.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Luego de intensas jornadas deportivas, las instituciones educativas demostraron que en el departamento de Bolívar hay potencial en el deporte. Cada encuentro fue una muestra del compromiso de jóvenes con sus sueños y con el fortalecimiento del deporte escolar en la región.

Los equipos clasificados son:

Categoría Prejuvenil

Voleibol Femenino: Institución Educativa Soledad Acosta de Samper

Fútbol Femenino: Colegio Nuestra Señora del Carmen

Categoría Juvenil

Voleibol Femenino: Colegio Docente de Cartagena

Fútbol Femenino: Colegio Nuestra Señora del Carmen

Fútbol de Salón Masculino: Institución Educativa Fernando de la Vega de Cartagena

Cronograma de participación en la Final Nacional:

Voleibol Juvenil: del 19 al 23 de octubre de 2025

Voleibol Prejuvenil: del 23 al 27 de octubre de 2025

Fútbol Prejuvenil: del 26 al 30 de octubre de 2025

Fútbol Juvenil: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025

Fútbol de Salón Juvenil: del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025

La Final Nacional no solo es un espacio de competencia, sino una vitrina para visibilizar el talento joven que crece en las instituciones educativas del país.