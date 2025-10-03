169 personas han muerto en accidentes de tránsito este año en Nariño

Pasto-Nariño

El incumplimiento de las normas de tránsito es una de las principales causas de la accidentalidad vial en Nariño, los cuales este año han aumentado en un más de un 14% con respecto al 2024.

En el reciente foro académico sobre seguridad vial realizado en Pasto las autoridades analizaron las cifras, con el fin de tomar acciones para prevenir que más personas pierdan la vida en este tipo de hechos.

Según la subsecretaría de Tránsito y Transporte del departamento entre los meses de enero y julio de 2025 ya son 169 fallecidos, 25 casos más que el año inmediatamente anterior.

El incremento según se expuso responde en gran parte a dos hechos ocurridos a inicios de año, entre Pasto e Ipiales y en Barbacoas, que dejaron 22 víctimas fatales.

La dependencia dio a conocer que, de los fallecidos con corte al mes de julio, 34 eran peatones, mientras que 88 corresponden a motociclistas entre ellos varios menores de edad que conducían sin licencia, sin seguro obligatorio y sin casco.

#Pasto/ Entre enero y julio de 2025 se registraron 169 fallecidos en siniestros viales en Nariño, 25 más que en el mismo periodo de 2024. La cifra se conoció en el reciente foro sobre seguridad vial realizado en la ciudad por la Agencia Nacional de Seguridad vial y la… pic.twitter.com/P8HBmt4aWl — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 3, 2025

Con estas cifras y el análisis de los expertos las autoridades acordaron varias acciones para garantizar atención oportuna a los afectados por accidentes y acabar con la llamada “guerra del centavo” entre ambulancias que disputan pacientes en los lugares de los accidentes, fenómeno creciente en el departamento y especialmente en la ciudad de Pasto, sin un control efectivo del Estado.