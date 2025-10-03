Incautan más de medio millón de tapabocas vencidos en Nariño

Pasto - Nariño

La Policía Fiscal y Aduanera incautó un cargamento de 220 cajas con más de 533 mil unidades de tapabocas vencidos en un operativo de control en la vía de acceso al municipio de Ipiales, en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos eran transportados en un camión que llevaba productos agrícolas, pero en su interior se hallaba la mercancía oculta con la intención de ser distribuida en el interior del país.

Tras el decomiso, las autoridades pudieron evidenciar que el cargamento no contaba con los documentos reglamentarios y además los productos estaban vencidos, sin embargo al parecer pretendían distribuirla con un valor del material superior a los $266 millones.

La institución advirtió que este tipo de productos vencidos representan un grave riesgo para la salud pública, pues podrían haber sido comercializados como insumos aptos para el uso diario.