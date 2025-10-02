Work4Progress abre convocatoria para impulsar empleo inclusivo en Necoclí y Cartagena

Con el propósito de fomentar la creación de empleo de calidad y fortalecer el ecosistema emprendedor en comunidades vulnerables, Fundación “la Caixa”, Fundación Grupo Social y Fundación Visa lanzan la convocatoria Work4Progress Colombia 2025, abierta del 22 de septiembre al 31 de octubre.

La iniciativa busca diseñar, acelerar y escalar modelos de negocio viables, con potencial de generar empleos sostenibles en Necoclí y Cartagena (Comuna 6), poniendo el foco en mujeres y jóvenes, dos de las poblaciones más afectadas por el desempleo.

La convocatoria está dirigida a redes de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajen en alianza con incubadoras, aceleradoras, empresas sociales, centros de investigación, autoridades locales y compañías privadas. Se priorizarán proyectos que aporten a la economía circular, la transición energética, la adaptación al cambio climático y la digitalización de negocios, sectores clave para el desarrollo sostenible de los territorios.

“El empleo de calidad es uno de los grandes desafíos de la Agenda 2030. Hoy, 2 de cada 5 jóvenes en el mundo están desempleados y las mujeres tienen 27 puntos porcentuales menos de probabilidad de acceder a un trabajo que los hombres. Con Work4Progress buscamos revertir esta tendencia, es así que desde 2023, junto a la Fundación la Caixa, venimos apostando por la creación de empleo inclusivo, y ahora con el respaldo de Fundación Visa, reforzamos este compromiso para ampliar el impacto en Colombia”, afirmó Juan Carlos Gómez, presidente de Fundación Grupo Social.

Work4Progress no solo busca ideas nuevas, también apoyará la consolidación de prototipos existentes, la creación de emprendimientos de mediana y gran escala, y el acceso a mercados mediante el trabajo con el sector empresarial. Además, fomentará el desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsen la competitividad local.

La selección valorará especialmente la experiencia previa en los territorios, la capacidad de gestión de proyectos cofinanciados y el trabajo articulado en red.

Cómo postularse

Las entidades interesadas podrán participar en las reuniones de socialización de la convocatoria, diseñadas para brindar todos los detalles y resolver inquietudes. Las sesiones incluyen una reunión informativa virtual el martes 30 de septiembre de 2025 a las 8:00 a. m; así como talleres presenciales en Apartadó el miércoles 1 de octubre a las 10:00 a. m. en el Centro de Desarrollo Agroempresarial CDEA FESU, y en Cartagena el viernes 3 de octubre a las 10:00 a. m. en la sede de la Fundación Grupo Social.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para consultar las bases completas, guías metodológicas y formularios de inscripción podrán acceder al siguiente enlace: https://www.fundaciongruposocial.co/work-4-progress