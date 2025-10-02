Voraz incendio en carpintería generó emergencia en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta.

Un incendio de gran magnitud se registró en la mañana de este jueves en una carpintería del barrio Carlos Ramírez París de Cúcuta, generando pánico entre los habitantes de la zona y dejando como saldo un hombre herido y dos viviendas afectadas.

La cabo Diana Mendoza, suboficial de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, explicó que la alerta fue recibida a las 7:10 de la mañana, y por la magnitud de la columna de humo fue necesario pedir refuerzos.

“A la emergencia llegaron cuatro máquinas, dos cisternas y en total eran 16 unidades. Se hicieron tres frentes de ataque directo al incendio y en 15 minutos logramos controlar las llamas”, precisó.

La suboficial indicó que el fuego consumió gran parte de la carpintería, donde había abundante material inflamable, y se propagó rápidamente a dos viviendas vecinas.

Además, confirmó que en el lugar “fue necesaria la presencia de una ambulancia ya que un hombre de una de las viviendas resultó afectado y tuvo que ser atendido por personal médico”.

Aunque la causa de la conflagración no ha sido establecida, el propietario del establecimiento manifestó que una de las máquinas habría presentado una falla repentina que desató las llamas.

“El señor de la carpintería dijo que de repente una de las máquinas comenzó a prenderse y no le dio tiempo de nada”, relató Mendoza.

La cabo advirtió que es fundamental tomar precauciones ante este tipo de emergencias.

“Entre las recomendaciones está desconectar los equipos cuando no se usan, contar con extintores en diferentes puntos y dar mantenimiento constante a las herramientas eléctricas”, puntualizó.

En la atención de la emergencia también participaron la Policía Nacional, personal de Centrales Eléctricas, Gases del Oriente y funcionarios de Gestión del Riesgo, quienes se encargaron de labores de apoyo y seguridad en el sector.