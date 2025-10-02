UNGRD protege vía Río Viejo – Regidor con obras de emergencia en el río Magdalena

La UnidadNacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició obras de emergencia en Río Viejo, Bolívar, para mitigar la erosión causada por el aumento del caudal del brazo Morales del río Magdalena, que ponía en riesgo la movilidad y la seguridad vial de la región.

Con una inversión superior a $19.800 millones, la entidad intervendrá dos puntos críticos de la vía Río Viejo – Regidor, donde se han registrado pérdidas de banca de hasta 2,5 metros y daños en la carpeta asfáltica.

El plan contempla la construcción de espigones con geobolsas de alta resistencia y la recuperación de la banca, con un plazo de ejecución de ocho meses, incluyendo un primer mes para la revisión y ajuste de estudios y diseños.

Estos espigonesson estructuras hidráulicas transversales que se levantan desde la orilla hacia el caucedel río y su función principal es modificar el flujo del agua, proteger las riberas, y controlar procesos de socavación que afectan la vía.

“Con estas obras protegemos la vida y el bienestar de más de 5.100 familias, garantizando que la región no quede incomunicada y que las comunidades puedan acceder a salud, educación y comercio de manera segura”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

La intervención busca asegurar la conectividad entre Bolívar y Cesar, facilitando el transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, y fortaleciendo la resiliencia de la región frente a futuros eventos de erosión.