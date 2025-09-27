Defensoría pide anular nombramiento de Minjusticia Eduardo Montealegre

La Defensoría del Pueblo le está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anule el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. La razón es porque se estaría incumpliendo con la Ley de Paridad de Género que el presidente Gustavo Petro sancionó el año pasado.

Dicha ley establece que los cargos del máximo nivel decisorio en el Estado deben ser ocupados por al menos un 50% de representación de mujeres. El gabinete de ministros se encuentra conformado por 10 hombres, y 9 mujeres.

“Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida, y por ende, el proceso se sustenta en una controversia jurídica que prima facie revela la vulneración del ordenamiento constitucional y legal”. Advierte la Defensoría.

Recordemos que la Defensora del Pueblo, Iris Marín, el pasado 17 de junio de este año le envió una carta al presidente Petro, en la que se refirió precisamente al incumplimiento de ley de cuotas en la conformación del gabinete ministerial.