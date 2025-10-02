Superada emergencia eléctrica en el Catatumbo

Cúcuta

Una falla en la línea de transmisión de 115 mil Kilovatios Convención-Tibú provocó una emergencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

La emergencia se presentó desde el pasado martes, cuando se produjo una falla en la subestación de dos lineas, donde se la situación que provocó la salida del sistema.

Hermes Ordoñez, Subgerente de Distribución de Cens dijo a Caracol Radio las fallas se presentaron en la vereda santa Rosa, cerca al municipio de El Tarra, entre los sectores de Versalle y Filogringo se presentó la novedad que nos dejó sin servicio la subestación y tuvimos que suspender los trabajos de modernización que estábamos desarrollando".

“Estas medidas se adoptaron para poder normalizar la línea la noche anterior. Esto tiene una condición de criticidad bastante importante, cerca del 60 % de la energía que esta fluyendo a esta estación se esta perdiendo y hay algunos factores que siguen afectados, en la estación de La Gabarra” dijo el funcionario.

La emergencia dejó a más de 31 mil usuarios afectados, dijo la compañía de energía, CENS EPM.