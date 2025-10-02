Reaparece Camilo Tarquino, exmagistrado condenado por el Cartel de la Toga: “es doloroso estar aquí”
El expresidente de la Corte Suprema de Justcia sustentó en ese tribunal el recurso de casación que busca tumbar su condena.
JUSTICIA
En la tarde de este 02 de octubre reapareció públicamente el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, condenado a 6 años de prisión por su participación en el denominado “Cartel de la Toga”, que consistió en una alianza entre magistrados y aforados para amañar procesos penales.
Tarquino acudió a la Sala Penal a sustentar un recurso de casación con el que busca tumbar la condena que confirmó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá.
Fiscalía, Procuraduría y Víctimas piden dejar condena en firme
Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Procuraduría y las víctimas solicitaron dejar en firme la condena de 6 años de prisión en contra del exmagistrado Camilo Tarquino por su participación en el denominado “Cartel de la Toga”.