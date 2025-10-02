Reaparece Camilo Tarquino, exmagistrado condenado por el Cartel de la Toga: “es doloroso estar aquí”

JUSTICIA

En la tarde de este 02 de octubre reapareció públicamente el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, condenado a 6 años de prisión por su participación en el denominado “Cartel de la Toga”, que consistió en una alianza entre magistrados y aforados para amañar procesos penales.

Tarquino acudió a la Sala Penal a sustentar un recurso de casación con el que busca tumbar la condena que confirmó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá.

Fiscalía, Procuraduría y Víctimas piden dejar condena en firme

Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Procuraduría y las víctimas solicitaron dejar en firme la condena de 6 años de prisión en contra del exmagistrado Camilo Tarquino por su participación en el denominado “Cartel de la Toga”.