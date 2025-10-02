Presentaron plan de recuperación sobre la Cooperativa Coosalud

Se llevó a cabo una reunión entre Andrés Felipe Arango, agente especial de la Cooperativa Coosalud designado por la Superintendencia de Economía Solidaria y los asociados y delegados de la Cooperativa Coosalud.

Durante este encuentro, el agente interventor, informó a los asociados sobre el estado general de la intervención para toma de posesión que se surte en la actualidad en la cooperativa.

El agente especial explicó a los asociados, el plan de recuperación presentado y aprobado por la superintendencia de economía solidaria, evidenciando los logros y las acciones implementadas hasta el momento. Asimismo, se abordaron las perspectivas futuras y las estrategias a seguir para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la Cooperativa Coosalud.

Los asociados y delegados presentes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y recibir respuestas claras y precisas sobre los temas tratados. La reunión concluyó con un ambiente de colaboración y compromiso, reafirmando el objetivo común de trabajar en beneficio de la cooperativa.