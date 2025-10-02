Ondas focales, la terapia que logra mejoras en 94% de hombres con disfunción eréctil

En el marco del 27º Congreso Mundial de Ondas de Choque, que se realizará en Bogotá, Boston Medical presentará los avances de una terapia innovadora para hombres con disfunción eréctil: las ondas focales. Según la compañía, esta opción no invasiva logra mejorar la condición en el 94% de los pacientes con disfunción eréctil vascular, al combinarse con tratamientos farmacológicos.

El doctor Juan Manuel Martínez, director médico de Boston Medical Colombia, explicará durante el evento los resultados de una investigación que incluyó a casi 8.000 hombres, confirmando que las ondas focales representan un tratamiento seguro y altamente efectivo.

Más allá de la disfunción eréctil

Los especialistas de Boston Medical también destacan el potencial de esta terapia en otras afecciones:

• Enfermedad de Peyronie, que causa curvatura del pene por tejido cicatricial.

• Problemas de próstata relacionados con la función sexual.

• Alteraciones vasculares que afectan la circulación sanguínea en el pene.

La doctora Olga Lucía Aristizábal, Carolina Sandoval y el doctor Héctor Corredor serán los encargados de exponer los estudios que respaldan estos hallazgos.

Cómo funciona el tratamiento

De acuerdo con Boston Medical, el 80% de los casos de disfunción eréctil tienen causas orgánicas, vinculadas a problemas de flujo sanguíneo por condiciones como la diabetes o la hipertensión.

Las ondas de choque focales actúan directamente sobre esta condición al:

• Reparar el tejido vascular dañado.

• Estimular la creación de nuevos vasos sanguíneos.

• Mejorar la circulación sanguínea.

• Permitir erecciones más firmes y duraderas.

Sesiones rápidas y sin dolor

El procedimiento consiste en sesiones de 20 minutos, es ambulatorio, indoloro y permite retomar actividades diarias de inmediato. Además, con un estilo de vida saludable y sesiones de mantenimiento, los beneficios pueden mantenerse en el tiempo.

Impacto en la vida de los pacientes

Boston Medical asegura que este tipo de terapias no solo abordan el aspecto físico de la disfunción eréctil, sino que también ayudan a los hombres a recuperar la confianza y la calidad de vida, promoviendo una conversación más abierta sobre la salud sexual masculina.