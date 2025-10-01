Innovar para conectar: el mercadeo como aliado de la educación superior

En la conversación Innovar para Conectar: El Futuro del Mercadeo en la Educación Superior, durante El Futuro de la Educación, de Prisa Media, Víctor Hugo Malagón, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, destacó que la personalización, la comunicación con propósito y la flexibilidad normativa son claves para responder a los desafíos actuales del sector.

Para Malagón, la inteligencia artificial permitirá llevar la educación superior hacia modelos más personalizados y centrados en las experiencias de vida, superando visiones meramente transaccionales, uno de los retos, más allá de lo regulatorio, es dar a conocer ese camino de forma clara. “La comunicación en la educación debe ir más allá del ranking y la data, generando valor y propósito en un entorno donde los canales de interacción cambian a gran velocidad”, aseguró.

Durante su intervención, también advirtió sobre los riesgos que enfrentan las instituciones en un mercado educativo cada vez más competitivo y con prácticas comunicacionales similares a las del sector publicitario. “El reto está en trasladar los esfuerzos de comunicación hacia esquemas interactivos que vinculen empresas, instituciones y estudiantes en un mismo ecosistema”, puntualizó.

Malagón, que además es Cogestor de Diálogos de Futuro, resaltó experiencias innovadoras como el aprendizaje basado en la lúdica y los videojuegos, que abren nuevas posibilidades de conexión con los jóvenes. Programas como el de criminalística de la Universidad Sergio Arboleda, explicó, son ejemplo de cómo las tendencias y espacios de formación pueden adaptarse a los intereses de nuevas generaciones.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar el valor de la profesión docente y avanzar en una flexibilización normativa y cultural que permita que la educación sea realmente “de la cuna a la tumba”. Según concluyó, “si los jóvenes quieren estudiar y los docentes quieren enseñar, el sistema debe garantizar que esa vocación se traduzca en oportunidades reales”