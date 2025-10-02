“La tiranía de redes sociales es la búsqueda de validación”: Agathe Riedinger de ‘Diamante en Bruto’

La cineasta francesa Agathe Riedinger, directora de la película ‘Diamante en Bruto’ que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2024, habló con Julio Sánchez Cristo para La W sobre la producción de esta cinta y la crítica social que formula a partir de una historia ficticia.

En primer lugar, la directora advirtió que, si bien la trama de ‘Diamante en Bruto’ no está basada propiamente en una historia real, ella ha tomado inspiración para ella en su propia vida, en los protagonistas de ‘realities’ de televisión e, incluso, en las cortesanas del siglo XIX en Francia que eran mujeres de origen muy sencillo y buscaban escalar en la sociedad.

“La historia es la de una joven que tiene que vivir su vida al ritmo de la tiranía de las redes sociales, una tiranía que, finalmente, implica que se vive no por la mirada propia, sino por aquello que uno proyecta para ser observado por los demás”, explicó.

Para la directora, este fenómeno es una especie de “muerte en vida”, pues, finalmente, consiste en la búsqueda de la validación ajena a través de las redes sociales.

Así, la cineasta advirtió que hasta las celebridades son víctimas de esta tiranía de las redes sociales, pues esta “va más allá del asunto del aspecto y la imagen”.

“Es la tiranía del amor y del odio que termina siendo aquello que dirige lo que pasa dentro de las redes sociales. Por eso, hay que cambiarlo y eso se logra a través de la educación y de una formación que permita ir más allá de esa dualidad”, agregó.

