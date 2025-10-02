La SAE recupera isla en Cartagena, oculta por más de 20 años del radar del Estado

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó la Isla Gigi, ubicado en las Islas del Rosario, zona insular de Cartagena, un inmueble vinculado al narcotráfico que permaneció por más de dos décadasen condición de abandono administrativo debido a que fue registrado bajo un nombre equivocado: Isla Kalúa.

El hallazgo se dio en el marco de la estrategia nacional de recuperación de bienes incautados al crimen organizado, que busca devolverlos a la legalidad y ponerlos al servicio de la sociedad, liderada por la presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra.

“Durante años este bien permaneció oculto bajo otra denominación, lo que impidió su correcta gestión. Hoy la SAE, en ejercicio de sus competencias, lo recupera y reafirma su compromiso de quitarle poder a las mafias para devolvérselo al pueblo colombiano”, señaló Jaime Avendaño, director de la Territorial Caribe de la SAE.

El hallazgo y la recuperación de Isla Gigi revelan un contexto judicial e histórico importante: el predio está relacionado con procesos de extinción de dominio iniciados por la Fiscalía y, en su trazabilidad, aparecen vinculados los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘Los Mellizos’, señalados en investigaciones por su participación en estructuras de narcotráfico y paramilitarismo, específicamente al Bloque Vencedores de Arauca.

La diligencia incluyó la caracterización del inmueble, visitas técnicas y el proceso de salida voluntaria de los ocupantes irregulares. Con esta acción se asegura que la isla, antes usufructuada

ilegalmente, sea administrada legítimamente por el Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

La isla con playas privadas es reconocida a nivel internacional y funciona como alojamiento de lujo y centro de actividades turísticas.

La SAE recordó que este caso es uno de los múltiples ejemplos del abandono que por años sufrieron los bienes en extinción de dominio y reafirmó que, bajo la actual administración, se están adelantando acciones decididas para proteger, recuperary transformar el patrimonio de la Nación.

Con este operativo, la entidad avanza en el cumplimiento de su misiónde administrar de manera transparente los activosincautados al narcotráfico y destinarlos a proyectos que beneficien a las comunidades, impulsando el cambio con dignidad.