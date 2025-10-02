Iniciaron los encuentros de saberes del I Salón de Arte Novembrino

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), anunció el inicio de la primera fase del I Salón de Arte Novembrino: los Encuentros de Saberes, espacios de diálogo y creación que orientarán el camino hacia las obras que harán parte de esta gran muestra en el mes de noviembre.

El primer encuentro se realizó ayer martes 30 de septiembre, a las 5:00 de la tarde en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC). En esta jornada se abordaron temáticas históricas, patrimoniales y simbólicas de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en Cartagena de Indias, como punto de partida para la creación artística.

El segundo encuentro será el jueves 2 de octubre, en el mismo horario y lugar, y estará dedicado a un ejercicio creativo para la orientación de las obras.

“Desde la Alcaldía lideramos y respaldamos estos espacios que dignifican la creación y permiten que nuestra identidad se proyecte al mundo desde el talento local”, indicó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.

Se seleccionaron 60 artistas, entre emergentes y con trayectoria, para ser parte de este proceso que por primera vez se realiza en la ciudad. Al culminar estos encuentros se eligirán las 30 obras que serán expuestas en el I Salón de Arte Novembrino el 4 de noviembre en el Museo Histórico de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó: “Estos espacios se enmarcan en una iniciativa que busca visibilizar la producción artística local, propiciando un diálogo entre artistas emergentes y con trayectoria, quienes reflexionarán a través de sus obras sobre la memoria, la identidad territorial y los relatos populares de las Fiestas de Independencia”.