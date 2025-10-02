"Huellas de la Infancia" promueve la protección de la niñez en El Carmen de Bolívar

En El Carmen de Bolívar, la actividad “Huellas de la Infancia” se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, en un entorno donde la comunidad se une para construir un futuro seguro y en paz.

La Policía Nacional de Colombia, a través del grupo de infancia y adolescencia, lideró la realización de “Huellas de la Infancia” en la Institución Educativa Técnica en Gestión Empresarial Gabriela Mistral. Esta iniciativa, enmarcada en la estrategia e-pais, busca crear entornos protectores para los menores en el municipio.

Durante la jornada, se creó un mural simbólico que representa el compromiso de la sociedad en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. El mural refleja la colaboración entre comunidad, familia, escuela y autoridades para asegurar un futuro con más oportunidades y convivencia pacífica.

“En la Policía Nacional, priorizamos la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes como base del futuro de la nación. Trabajamos para crear entornos seguros donde puedan desarrollar su potencial. Iniciativas como ‘Huellas de la Infancia’ demuestran nuestro compromiso con la comunidad y la construcción de un futuro de paz para los jóvenes”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Se enfatiza que los niños y adolescentes son una prioridad, y que la Policía Nacional continuará trabajando de manera coordinada para asegurar su crecimiento en ambientes seguros, libres de violencia y con el apoyo necesario para su desarrollo integral.

Se invita a la ciudadanía a participar activamente en la protección de la infancia, reconociendo que proteger a los niños es proteger el futuro de la nación.

La actividad concluyó con la participación activa de los asistentes, quienes reafirmaron su compromiso con la protección de la niñez. Se destacó la importancia de la colaboración entre comunidad, escuela, familia y autoridades para construir una sociedad donde los derechos de los niños sean respetados y garantizados.