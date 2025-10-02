Gobierno gestiona traslado a España de las dos colombianas retenidas por Israel

Durante la segunda Cumbre Internacional de Acción contra la Trata de Personas en Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la retención por parte del ejército israelí de las dos colombianas que se encontraban en la flotilla humanitaria Global Sumud

Benedetti calificó esta acción de Israel como “terrorismo” y “piratería”. Además, explicó que el Gobierno Nacional trabaja en las gestiones pertinentes para lograr la liberación y posterior traslado inmediato a España de las dos colombianas retenidas.

“El gobierno está haciendo gestiones pertinentes y muy fuertes para que sean liberadas y devueltas otra vez a España, porque tengo entendido que ellas entraron por España. Y en eso el gobierno está trabajando, para que sean llevadas a España de forma inmediata, porque lo que hizo Israel es terrorismo, es piratería.

El ministro Armando Benedetti confirmó que las dos colombianas se encuentran en buen estado de salud.

“Cuando uno ve las imágenes, ahí no hay ninguna acción de ningún estado de Israel. Es invadir en aguas internacionales, en el Mediterráneo, unas naves de una forma como si fueran piratas, como si fueran terroristas”, puntualizó.

