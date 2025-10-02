Ledys Sanjuan, coordinadora de la delegación colombiana del movimiento global a Gaza (Foto: Tomada de redes sociales); Flotilla Global Sumud. (Photo by Niccolo Celesti/Anadolu via Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cuando fueron detenidas botaron sus celulares, desde ahí no sabemos nada: delegación colombiana GMTP

Veinte embarcaciones de la marina israelí interceptaron a la Flotilla Global Sumud cuando se encontraba a menos de 90 millas náuticas de Gaza. El objetivo de esta embarcación era llegar con ayuda humanitaria para la población afectada por el bloqueo.

Cabe destacar que la delegación colombiana confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes del barco HIO, fueron detenidas.

La delegación colombiana del movimiento global a Gaza denunció que la acción constituye una violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra. Asimismo, exigió al gobierno colombiano intervenir y garantizar la liberación inmediata, protección y retorno seguro de estas integrantes capturadas.

En esta coyuntura, Ledys Sanjuan, coordinadora de esta delegación, pasó por los micrófonos de 6AM para ampliar la información sobre estos acontecimientos.

En desarrollo...