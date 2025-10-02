Gobierno Distrital niega permiso al Festival Más Contentoso en El Campín, organizador puede subsanar

La Secretaría Distrital de Gobierno expidió la Resolución 1349 de 2025, en la que se niega la autorización para realizar el espectáculo público de artes escénicas denominado “El Festival Más Contentoso Luis Alfonso”, previsto para los días 4 y 5 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

De acuerdo con el documento, el trámite fue rechazado porque la empresa Cmn Colombia S.A.S., encargada de la organización, no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA).

Falencias detectadas

La resolución señala que varios documentos y conceptos no fueron aportados o presentaban inconsistencias. Entre ellos:

• Copia del documento de identidad del representante legal.

• Carta de boletería.

• Autorización de uso del escenario.

• Autorización y paz y salvo de derechos de autor sin coincidencia con el nombre y fechas del evento.

• Póliza de responsabilidad civil incompleta.

• Conceptos técnicos de la Alcaldía Local de Teusaquillo, IDIGER, Bomberos, Secretaría de Salud, Movilidad y Policía Metropolitana.

Plazo para subsanar

Aunque la autorización fue negada, la Secretaría de Gobierno dejó abierta la posibilidad de que el organizador corrija las observaciones.

En el texto oficial se aclara que la empresa tiene hasta el sábado para subsanar la documentación faltante, y de hacerlo, podría obtener la aprobación necesaria para llevar a cabo el evento en El Campín.

La Dirección Jurídica notificó que contra la decisión proceden los recursos administrativos contemplados en la Ley 1437 de 2011.