“Encontramos más de 200 mil medicamentos sin entregar en la ciudad”: Sec de Salud de Manizales

Manizales

La Secretaría de Salud de Manizales adelantó un proceso de inspección en las farmacias de la ciudad encontrando que hay cerca de 200 mil medicamentos represados por parte de Cafam dispensario oficial de la Nueva Eps. Ante estas pruebas ya será la Dirección Territorial de Salud de Caldas o la Supersalud la que tomen las medidas sancionatorias pertinentes frente a esta problemática

“Estamos haciendo vigilancia en los dispensarios de la nueva EPS en CAFAM en este caso, pues nos damos cuenta de que la no entrega de medicamentos se acerca a 200 000 medicamentos en el municipio de Manizales y eso es crítico porque está generando una cantidad de descompensaciones”, dijo David Gómez.

El secretario anunció en Caracol Radio que van a instaurar una tutela donde se pueda recuperar o entregar algunos de estos medicamentos vitales sin entregar

Gómez comentó que están solicitando a la Territorial de Salud iniciar un proceso sancionatorio

“Nosotros vamos, inspeccionamos, revisamos, vigilamos y esas evidencias las debemos enviar a la dirección territorial de departamental, a la superintendencia y a la misma nueva EPS. Nosotros llevamos todas esas evidencias, pero nosotros pues según la norma nosotros no tenemos capacidad de control, o sea, nosotros no podemos poner ni multas ni ninguno de esto y eso lo debe hacer la Territorial de Salud”, explicó el funcionario

La Personería de Manizales frente a este tema de falta de entrega de medicamentos también instauró una acción popular que busca el cumplimiento en estas peticiones