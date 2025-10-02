Encendido de la Torre del Reloj y Plaza de Todos da inicio a la agenda conmemorativa del mes Rosa

Con la iluminación de la emblemática Torre del Reloj y la Plaza de Todos, la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, da inicio a la agenda conmemorativa del Mes Rosa este 1 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde.

El lema de este año es _Cartagena detecta tempranamente y protege a las mujeres con cáncer de mama_ con lo cual se pretende concientizar a la ciudadanía acerca de una enfermedad que afecta anualmente a millones de mujeres en el mundo.

El director del DADIS, Rafael Navarro España, destaco la importancia del autoexamen de mama, fue enfático en señalar que esto debe convertirse en un hábito que puede promover una detección temprana del cáncer de mama. Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto que se desarrolla con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), las IPS y diversas fundaciones, a través de la mesa del plan de choque contra el cáncer, para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad asociados a esta enfermedad.

“Es importante destacar la detección temprana, hoy en día los diagnósticos suelen ser tardíos y eso no permiten que las pacientes logren un tratamiento oportuno”, puntualizo Navarro.

El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por esta patología en mujeres en Colombia. A nivel nacional se estiman más de 15.000 casos nuevos cada año y aproximadamente 4.500 muertes atribuibles a esta neoplasia.

En Cartagena, en 2024 la tasa de incidencia ajustada fue de 52 casos por cada 100.000 mujeres. En cuanto a la mortalidad fue de 14 muertes por cada 100.000 mujeres, el 60 % de los casos fueron diagnosticados en estadios avanzados (III y IV), lo que limita las opciones terapéuticas y disminuye la supervivencia.

En lo corrido de este año, se han diagnosticado 409 casos nuevos de cáncer de mama en el distrito y 98 defunciones a corte de 31 de agosto de 2025

En Cartagena, el DADIS adelanta acciones como promoción de la salud para la detección precoz del cáncer de mama en comunidades y familias, incluyendo los entornos educativos, universitario y laboral entre las que destacan.

• Fortalecer la red de servicios para detección temprana.

• Ampliar la cobertura de mamografía con enfoque diferencial e incluyente.

• Articular acciones con EPS e IPS para garantizar acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento integral.

• Promover la educación comunitaria sobre autoexploración y signos de alarma.

Estas acciones incluyen fortalecimiento de capacidades al talento humano para la detección temprana del cáncer de mama, desarrollo de estrategias de programa para la detección temprana con la figura de un gestor para el seguimiento a riesgo, además del fomento de factores protectores para cáncer de mama como la alimentación saludable, actividad física y el no consumo de tabaco y alcohol.

La agenda a desarrollar cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, a través del DADIS, IDER, EAPB, IPS y fundaciones

Conozca la agenda *Cartagena detecta tempranamente y protege a las mujeres con cáncer de mama*_

Durante el mes de octubre las EAPB e IPS también desarrollarán actividades relacionadas a la promoción de hábitos saludables y el diagnóstico temprano de cáncer de mama, como campañas de mamografía, conferencias, jornadas educativas, vacunación, entre otras.

Algunas de las actividades que incluye la agenda son:

Cuidate y Recreáte Poderosa jornada de Salud, Actividad fisica y Recreación.- 3 de octubre 8:00am Cárcel de Mujeres

Misa de acción de gracia 4 de octubre 4:00 P.M. Catedral Santa Catalina de Alejandría

Ruta Amorosa se toma los Centros Comerciales 7 de octubre 4:00 P.M. Centro Comercial Parque Heredia

La Ruta Amorosa se Toma Transcaribe 8 de octubre 9:00 A.M. Patio Portal - Castellana - Cuatro Vientos - Maria Auxiliadora - Centro – Chambacú

Conversatorio - 10 de octubre - 3:00pm

5ta Caminata Rosa 5K - Super Clase Rosa Coliseo de Combate 19 de octubre 5:00 A.M.

Punto de partida Centro Comercial San Fernando.

Recreáte Poderosa

Jornada de Actividad fisica y Recreacion- 28 de octubre - Estadio San Fernando 5:00AM

Carrera por la Vida 5k- 29 de octubre -5:00AM Parque lineal de Crespo

Rodada Rosa- 30 de actuaré - 5:00AM Centro Historico - Zona Norte - Centro Historico

Consulte las demás actividades de la agenda Rosa a través de la redes sociales del DADIS e IDER.