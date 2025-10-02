Dumek Turbay atendió solicitud de comunidad del hogar infantil de Lo Amador

El inmueble, que por años recibió a menores de barrios como Lo Amador, El Espinal, Torices, Nariño, El Toril y Paseo Bolívar, se encuentra hoy en estado de deterioro y fuera de operación, por lo que el programa de atención a la primera infancia funciona desde 2017 en una sede arrendada que atiende un poco más de 100 niños.

Durante el recorrido, el Alcalde aseguró que este hogar infantil será prioridad.

“A este hogar infantil no se le va a negar nada. Durante años estuvo abandonado, nadie miraba hacia acá, pero hoy lo ponemos como prioridad. Los niños de Lo Amador van a tener un lugar digno, seguro y lleno de vida, porque la niñez de Cartagena es sagrada para esta administración”, afirmó Dumek Turbay.

La administración distrital anunció que en los próximos días se llevarán a cabo mesas de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, la Oficina Jurídica de la Alcaldía y la comunidad para resolver la situación legal del inmueble, que actualmente presenta conflictos de titularidad entre la Junta de Acción Comunal y un comodato del ICBF.

Una vez se defina la titularidad, se dará inicio a los estudios y diseños para la recuperación de la infraestructura, con el objetivo de devolverle a la niñez de Lo Amador un espacio digno para su desarrollo.

El Alcalde precisó que en un plazo máximo de 15 días la comunidad recibirá una respuesta clara sobre la ruta a seguir, y reiteró que la apuesta es que este centro no solo atienda a los niños de la primera infancia, sino que también sea un espacio de encuentro para los adultos mayores del sector.

El cierre del histórico hogar infantil fue un duro golpe para las familias de Lo Amador y sus alrededores.

Milto Herrera, habitante del barrio Lo Amador señaló: “Llevábamos más de 50 años esperando la restauración del hogar infantil y gracias al Alcalde hoy es posible. En 15 días empezamos reuniones con la comunidad y la Junta de Acción Comunal para dar este primer paso tan importante”.

“Como madre de un niño del hogar infantil, me parece excelente la intervención del alcalde porque no teníamos un lugar fijo y nos tocaba mudarnos. En 15 días nos dará una solución con el arriendo y la restauración del hogar, lo que es muy importante para mi hijo y para muchos niños que necesitan este servicio.”, comentó Alexa Camargo, habitante del barrio Amador.