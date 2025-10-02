Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada reúne a lo mejor de la música colombiana en Armenia

Teatro de la Cruz Roja el escenario del concurso nacional de duetos Hermanos Moncada. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Armenia

Armenia abre oficialmente la versión número 136 de las fiestas, y lo hace al ritmo de la música andina colombiana, con uno de sus certámenes más esperados: el Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada, que este año celebra su edición número 44, con 13 duetos en competencia y 5 obras inéditas en concurso.

Desde el jueves 2 de octubre y hasta el sábado 4 de octubre, a las 7:00 p.m. con entrada libre, la cita es en el Teatro de la Cruz Roja.

Durante tres noches, el público podrá disfrutar de la calidad interpretativa de los mejores duetos del país, que llegan desde diferentes regiones para rendir homenaje a la música andina colombiana, en las categorías tradicional, no tradicional y obras inéditas.

Mauricio Arroyave coordinador del concurso en diálogo con Caracol Radio Armenia señaló “Tuvimos una muy buena acogida con la convocatoria, estamos hablando de que hubo 18 duetos inscritos y eso dentro del mundo de la música andina colombiana es mucho, porque los duetos se están escaseando en este momento.

Entonces, tener 18 duetos para hacer proceso de selección, pues es un número bastante grande para nosotros. Estamos hablando de departamentos como Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Caldas y Quindío, es un espectáculo muy bonito el que se está preparando para estos tres días de fiesta de música colombiana.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Que se mantenga viva esta tradición y relevo generacional

Finalmente es lo que necesitamos, como cultores, como gestores, necesitamos que nos reemplace y como artistas, obviamente, eso hace que precisamente, digamos, que un 40% de los duetos clasificados para este año estén conformados por jóvenes, y eso pues para nosotros es muy esperanzador y para la música andina colombiana

Duetos en competencia

Categoría tradicional

-Dueto Cañas – Cundinamarca

-Dueto Gustavo y Chapeto – Huila

-Dueto Herencia Colombiana – Cundinamarca

-Sonoro Dúo – Huila

-Dueto ¿Quién es Juan? – Quindío

-Dueto Rojas y Olmedo – Huila

Categoría no tradicional

-Dueto Nahiara – Caquetá

-Dueto Yarumo – Risaralda

-Dueto Prisma – Caldas

-Dueto Pa Mar – Risaralda

-Dueto Maderas – Caquetá

-Caneladúo – Huila

-Dueto de la Montaña – Antioquia

Obras inéditas en concurso

-Soy el tiple – Bambuco (Juan Pablo Rodríguez)

-Para volver a empezar – Bambuco (Gilberto Urrea / Paulo Urrea)

-Cancionero de mi tierra – Guabina-Sanjuanero (James Morales)

-Nostalgia – Danza (Sebastián Valdivieso)

-Si habrás de llorar – Pasillo (Joan Manuel Cañas)