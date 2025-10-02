Concejo Distrital instala el tercer periodo de sesiones ordinarias

En representación del alcalde, la secretaria general, María Patricia Porras, destacó la labor de la Corporación y subrayó que este periodo será decisivo para avanzar en las transformaciones que la ciudad requiere. Precisó que, de acuerdo con las políticas y objetivos del Plan de Desarrollo Distrital, la Administración ha asignado recursos y priorizado programas que buscan promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los cartageneros.

El proyecto de presupuesto pone especial énfasis en infraestructura y servicios públicos, al tiempo que garantiza inversión en educación, salud, seguridad, transporte, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos.

Por su parte, el presidente del Concejo, Rafael Meza, destacó la relevancia de este periodo, señalando los desafíos que enfrenta la ciudad y reafirmando el compromiso de la Corporación con el desarrollo y bienestar de los cartageneros. Recordó que en los meses anteriores se han debatido y aprobado iniciativas relacionadas con desarrollo social, movilidad, seguridad, educación, salud, recreación, deporte e infraestructura, todas orientadas a avanzar hacia una Cartagena más justa, incluyente y sostenible.

Meza invitó a los concejales y a la Administración Distrital a que en estas sesiones prevalezcan el diálogo respetuoso, el análisis riguroso y el compromiso con las comunidades, afirmando que la Cartagena que se sueña —moderna, segura, culturalmente vibrante y con oportunidades para todos— requiere unidad en la diversidad, tolerancia en las diferencias, debates serios y decisiones responsables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para finalizar la sesión, los concejales Luz Marina Paria y Armando Córdoba resaltaron la importancia del diálogo participativo con las comunidades y la necesidad de avanzar en el Macroproyecto Ciénaga de la Virgen, como apuesta estratégica para el desarrollo ambiental y social de la ciudad.