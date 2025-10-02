Ciudades intermedias renuevan su Asociación y alertan por la seguridad electoral

Las ciudades intermedias, que concentran a más de 14 millones de colombianos y aportan el 23,7% del En la presidencia quedó el municipio de Yumbo, la vicepresidencia en cabeza del departamento de Bolívar y la secretaría a cargo de Calarcá. Además, diez alcaldes más integrarán la nueva junta directiva de la organización, que agrupa a mandatarios locales de urbes con un peso económico y poblacional clave para Colombia.Producto Interno Bruto del país, eligieron este martes la nueva directiva de la Asociación Colombia de Ciudades Intermedias (Asointermedias).

¿Cómo quedó la mesa directiva de AsoIntermedias?

En la presidencia quedó el municipio de Yumbo, la vicepresidencia en cabeza del departamento de Bolívar y la secretaría a cargo de Calarcá. Además, diez alcaldes más integrarán la nueva junta directiva de la organización, que agrupa a mandatarios locales de urbes con un peso económico y poblacional clave para Colombia.

¿Qué diálogos hubo con el Gobierno y órganos de control?

El encuentro no solo sirvió para la renovación interna, sino también para abrir un espacio de conversación con el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. Allí se discutieron las principales preocupaciones de los mandatarios locales, especialmente en materia de seguridad y orden público.

¿Hay preocupación por la violencia electoral?

El director ejecutivo de AsoIntermedias , Santiago Botero, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los alcaldes y los procesos democráticos en los municipios, recordando que la semana pasada fue asesinado en Urabá, Antioquia, un candidato a los consejos de juventud.

“Los alcaldes se exponen día y noche en medio de amenazas y atentados; necesitamos garantías para que las elecciones se desarrollen en paz y con transparencia”, dijo.

¿Propuesta de un pacto por la transparencia de cara a las elecciones?

En ese sentido, la Asociación planteó la posibilidad de firmar un pacto nacional que garantice seguridad y transparencia en todos los comicios, desde los consejos de juventud hasta las elecciones presidenciales.

Con esta iniciativa, los mandatarios locales buscan que los procesos electorales en las regiones se desarrollen sin violencia y con plena confianza de la ciudadanía.