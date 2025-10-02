Capturado hombre señalado de secuestrar a dos soldados en Cúcuta

Cúcuta.

En una operación conjunta de autoridades de Norte de Santander y el departamento de Meta, fue capturado en Villavicencio alias Miro, quien tenía orden judicial por el delito de secuestro extorsivo agravado y sería integrante del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría participado en el secuestro de los soldados Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, ocurrido el pasado 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal de Cúcuta, y cuya liberación se produjo el 20 de agosto, más de cuatro meses después de su retención.

Alias Miro sería considerado hombre de confianza del cabecilla de la comisión de finanzas de esa estructura armada y tendría un rol clave en la planeación de actividades extorsivas y de inteligencia criminal.

Según las autoridades, desarrollaba presiones económicas contra gremios palmeros, carboneros, empresas de telecomunicaciones y comerciantes de Cúcuta, además de trasladarse a ciudades como Bucaramanga y Facatativá para coordinar acciones terroristas contra unidades militares.

En el momento de su captura, se encontraba en Villavicencio realizando labores de inteligencia delictiva, con el objetivo de identificar nuevas zonas para ejecutar ataques y fortalecer la presencia del grupo armado ilegal en esa jurisdicción.