Autoridades investigan móviles de ataque contra abogado

Cúcuta

Una comisión de policía judicial fue designada por la Policía Metropolitana de Cúcuta para avanzar en las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento del homicidio del abogado penalista Yilmar Arévalo.

El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “desde el momento que se presentó el hecho acudieron nuestras unidades investigativas y de inteligencia para avanzar en la investigación”.

Explicó el oficial que “hemos logrado recopilar información, obtener datos importantes, cooperación de la ciudadanía que nos va a permitir una muy buena ruta de trabajo”.

Así mismo señaló que se ha logrado recopilar importante información a través de cámaras de video que permitirán esclarecer los hechos.

Las autoridades no descartan ofrecer una recompensa para esclarecer el crimen del jurista asesinado en una zona residencial de Cúcuta.

La rama judicial en las últimas horas, ha sido objeto de acciones violentas. En Cali el abogado ocañero Sebastián Mora Cuesta, juez segundo de familia de oralidad fue víctima de un atentado.