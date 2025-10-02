Autoridades educativas piden respeto por la vida de docente secuestrada en Convención

Cúcuta

Las autoridades educativas en Norte de Santander abogaron por el pronto regreso a la libertad de la docente Yuleima Jimena Duarte Pérez, quien fue secuestrada en el municipio de Convención, en la región del Catatumbo.

La secretaria de educación de la región Laura Cáceres dijo a Caracol Radio que “nosotros hacemos un llamado respetuoso a los violentos para que se le respete la vida a nuestra docente, una mujer que desde la educación trabaja por la comunidad educativa en primaría en su institución”.

Indicó la funcionaria que “desafortunadamente el conflicto ha generado una serie de hechos violentos contra nuestros docentes y vemos con preocupación como se ha elevado el nivel de riesgo y amenazas hacía ellos”.

Reveló que en la actualidad, desafortunadamente más de ciento cincuenta docentes han sido amenazados durante lo que va corrido del presente año.

La funcionaria hizo un llamado a los secuestradores de la docente para que le respeten la vida y lo devuelvan al seno de su hogar.

La comunidad de Convención no descarta en las próximas horas que se adelante una marcha para pedirle a los violentos la libertad de la profesora.