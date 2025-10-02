Autoridades de Convención reclaman paz para ese municipio

Cúcuta

En medio de la difícil situación que atraviesa la región del Catatumbo, las autoridades en el municipio de Convención pidieron a los violentos respeto por el derecho internacional humanitario.

La violencia generalizada que no respeta a la población civil es lo que más les preocupa a las autoridades civiles de esa región, al norte del departamento.

“Este municipio registra un alto número de homicidios, desplazamiento forzado, amenazas y secuestros que dejan al descubierto la problemática social que se esta presentando en esta población” dijo uno de los funcionarios.

Luego del secuestro de una docente en el casco urbano de esa población, el miedo se ha apoderado de la comunidad que ve con preocupación como los problemas se han agudizado por culpa de los actores armados que delinquen en esa zona.

En el Catatumbo, desde hace más de ocho meses el ELN y las disidencias armadas del frente 33 libran una guerra que ha dejado la muerte de más de 300 combatientes, más de 93 mil personas desplazadas, veinte miembros de la fuerza pública asesinados y una crisis humanitaria que no ha tenido la debida respuesta del Estado.