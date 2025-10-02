Asesinan a abogado en ataque sicarial en Cúcuta

Cúcuta.

Un ataque sicarial se registró hacia las 5:52 de la tarde de este miércoles en un reconocido local de pasteles, ubicado en el barrio La Ceiba de Cúcuta, donde fue asesinado el abogado Jilmar Rey Abelino Duarte Gámez.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima ingresaba al lugar cuando un hombre, que se movilizaba en una motocicleta Bera Socialista de color blanco, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir de la escena.

Las autoridades confirmaron que Duarte Gámez había sido indiciado en 2010 por el delito de lesiones personales.

Aunque no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, las investigaciones siguen en curso para establecer los móviles y responsables del crimen.

En el lugar de los hechos fue encontrado un proveedor calibre 9 milímetros, que aún contenía municiones, el cual será sometido a análisis dentro del proceso investigativo.