Alcaldes de 8 municipios del Tolima se oponen a la implementación de las APPA

Tolima

Caracol Radio conoció que los alcaldes de 8 municipios del Tolima se oponen a la implementación de las Áreas para la Producción de Alimentos APPA, debido a que catalogan esta medida como una imposición por parte del Gobierno Nacional.

En los municipios de Fresno, Falan, Palocabildo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Líbano y Herveo se niegan a creer que a través de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos APPA se determine que se puede hacer y que no en los territorios, perdiendo en cierta manera la autonomía de decidir por parte de las autoridades regionales.

Las APPA fueron establecidas a través del numeral 2º del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 que estableció el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional “Las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola, en particular, las incluidas en las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los criterios definidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA, y en la zonificación de los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina constituidas por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras - ANT. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Según Forney Munévar, alcalde del municipio de Falan, la oposición a las APPA no es por diferencias políticas con el Gobierno Nacional o por estar en contra con los ambientalistas.

“En un 95% la ciudadanía no conoce que son las Áreas para Producción de Alimentos, acá nos quieren manejar nuestro territorio, eso sí, agradezco a los funcionarios de la UPRA que han venido modificando el documento a raíz del inconformismo de gremios económicos y las autoridades regionales”, dijo Munévar.

Finalmente, aseguró que en los territorios se ve como una imposición la implementación de las APPA, por lo que piden una mayor socialización “Hemos estado aportando para que se ajuste, pero nos sentimos atropellados porque no podríamos tomar decisiones como la ampliación del territorio sin pedirle permiso a las entidades del Gobierno Nacional”.