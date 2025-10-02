156 capturados en megaoperativo del Plan Cazador “Odín” contra la extorsión y el secuestro

12 capturados del Clan del Golfo en operación Odin del Gaula de la Policía.

El GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía, capturó a 156 personas en cinco ciudades capitales y ocho departamentos, en el marco del Plan Cazador “Odín”.

La ofensiva incluyó la incautación de 15 armas de fuego, 6 proveedores, 6 granadas, 494 cartuchos de distintos calibres, 10 motocicletas y 100 equipos móviles utilizados para las actividades ilegales. Además, se reportaron 3 delincuentes neutralizados.

Entre los capturados figuran 20 integrantes del Clan del Golfo, así como miembros de disidencias de las FARC, el ELN y Grupos de Delincuencia Organizada.

También fueron capturados 117 integrantes de bandas de delincuencia común, lo que debilitó las finanzas y el poder intimidatorio de estas organizaciones.

Dentro de los resultados se destaca la detención de 12 presuntos integrantes de la subestructura “Javier Yepes Cantero” del Clan del Golfo, señalados de extorsionar a comerciantes, transportadores y contratistas en Córdoba, Sucre y Antioquia.

Aliados criminales y modus operandi

Los capturados operaban con alias como “Javier”, “Paola”, “Chimenea”, “Yei o El Peluquero”, “Enamorado”, “Carlitos” y “Cabeza de Puerco”.

• Alias Javier era señalado como jefe financiero, imponiendo incluso cobros del 5% sobre contratos públicos y privados.

• Alias Paola y Chimenea manejaban la contabilidad y el registro de víctimas.

• Alias Yei o El Peluquero y Enamorado reclutaban jóvenes y extorsionaban a comerciantes.

Las investigaciones revelan que estas estructuras criminales alcanzaban rentabilidades ilícitas de hasta 300 millones de pesos mensuales, producto de la extorsión a ganaderos, transportadores, prestamistas “gota a gota” y distribuidores de alimentos y bebidas.

Vinculados a atentado contra oficial de la Policía

Las autoridades también informaron que alias Paola y alias Yei o El Peluquero estarían implicados en el atentado contra el subintendente Yeiner Morelo Guzmán, ocurrido el 23 de abril de 2025 en Lorica (Córdoba), donde el uniformado resultó gravemente herido.

En los procedimientos fueron decomisados 12 celulares, 7 tarjetas SIM, 2 armas de fuego y libros de cobro de las extorsiones. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.