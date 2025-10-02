11 locales suspendidos y cerrados por incumplimientos en Arjona, El Carmen de Bolívar y San Jacinto

Durante la actividad, se efectuaron los procedimientos para constatar que los locales cumplieran con la documentación exigida para su funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la mencionada norma.

Así lo confirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento de Policía Bolívar. “Estas acciones preventivas hacen parte del compromiso institucional de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana. Nuestro propósito es garantizar que los establecimientos comerciales cumplan con la normatividad, generando confianza y tranquilidad en la comunidad. Invitamos a los propietarios a regularizar su documentación y trabajar de la mano con la autoridad para fortalecer la convivencia en Bolívar”.

Finalmente, la entidad policial reveló que estos controles se continuarán desarrollando en diferentes sectores del departamento, con el fin de prevenir conductas contrarias a la convivencia y velar por el respeto de la normatividad vigente.