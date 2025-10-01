XXV Festival de teatro inclusivo ALUNA “pequeñas voces, grandes historias”

El próximo 11 de octubre de 2025 a la 1 y 30 p.m. es la fecha y la hora programada en la que este año se abrirá el telón del Festival de teatro inclusivo organizado por ALUNA y apoyado nuevamente por el Misterio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Dicho evento alcanza en esta oportunidad la versión No. XXV de estar celebrándose cada dos años.

“El Festival de teatro ALUNA busca celebrar la inclusión y servir de herramienta poderosa para fomentar la empatía, igualdad y comprensión; mostrando con orgullo las capacidades artísticas y creativas de los participantes. Queremos que todos se sientan bienvenidos y disfruten desde el auditorio de ALUNA o en vivo la transmisión a través del Facebook Live: alunafundacion, esperamos verte disfrutar este festival”. Indicó emocionada sobre el evento Ursula Schläppi, Directora general de ALUNA.

Como eslogan esta versión del festival ha adoptado el de: “pequeñas voces, grandes historias” que justamente hace referencia a los grandes logros alcanzados por personas con discapacidad, logros que se transforman en grandes historias que merecen ser contadas y las cuales serán actuadas por cerca de 80 artistas en escena.

Los artistas invitados hacen parte de organizaciones que tienen como vocación el apoyo y atención a las personas con discapacidad y sus familias en Cartagena y la región, ellas son: Fundación REI, Fundación El Rosario, Corporación RULELI, Fundación Acción y Vida, Aspaen Gimnasio Cartagena de Indias y el Coro Filarmónico Juvenil de Comfenalco el cual estará encargado de hacer una gran apretura del festival interpretando un mosaico de canciones que hacen parte de bandas sonoras de reconocidas películas infantiles.

Cabe destacar que dentro de la nómina de actores de ALUNA también hacen parte jóvenes y niños de la comunidad del barrio Chile, quienes participan en los procesos de inclusión brindados continuamente por la Fundación.

Las obras de teatro programadas hacen referencia a historias costumbristas, fantásticas y adaptaciones de cuentos de la literatura universal … etc., Todas estas obras con un elemento en común, aparte de divertir: la enseñanza de valores.

El Festival de Teatro ALUNA ya hace parte de la agenda cultural de Cartagena y se ha convertido con el transcurrir del tiempo en un espacio donde la inclusión es real y palpable y donde los artistas con discapacidad pueden disfrutar frente a un público en vivo de la magia del considerado: el primer arte como una plataforma para expresar mensajes, disfrutar con alegría de emociones e invitar a reflexionar sobre temas de la vida.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Fundación ALUNA es una organización sin ánimo de lucro que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y múltiple a través de un modelo pedagógico especializado.

El respeto por la dignidad de cada ser humano y la inclusión educativa, familiar y social son valores institucionales que promovemos junto a la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y múltiple.

Contamos con un equipo interdisplinario de 150 personas altamente capacitado y en permanente formación. Nuestros programas en la actualidad han impactado positivamente a 1.400 niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y múltiple.