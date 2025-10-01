Veolia moviliza operativo de emergencia para garantizar agua potable en Sincelejo tras tormentas

En Sincelejo, Veolia mantiene el servicio con carrotanques mientras se restablece el acueducto.

Sincelejo

Veolia ha intensificado sus esfuerzos operativos para hacer frente a la emergencia en Sincelejo generada por las recientes lluvias intensas y vendavales.

En un trabajo articulado con la Alcaldía, la Gobernación, la Policía y el Cuerpo de Bomberos, la empresa ha desplegado un amplio operativo centrado en garantizar el suministro de agua potable para la comunidad.

La estrategia inmediata incluye la distribución mediante 15 carrotanques, asegurando que las familias en las zonas más impactadas reciban el recurso hídrico mientras se avanza en la reparación de la infraestructura del acueducto convencional.

Este despliegue humano y logístico cuenta con la participación de más de 100 colaboradores de Veolia, entre los que se encuentran ingenieros, técnicos, supervisores, operadores y conductores.

Todos estos equipos trabajan de forma permanente en distintos frentes, bajo la coordinación de personal técnico especializado que vela por la ejecución de acciones seguras y eficientes.

Recuperación del suministro

El objetivo primordial es acelerar al máximo la recuperación completa del sistema de suministro. La empresa ha reiterado su compromiso de mantener este operativo hasta lograr la normalización total del servicio, reconociendo la importancia vital del agua para la población.

Asimismo, Veolia expresó su agradecimiento a los usuarios por su paciencia y comprensión durante esta contingencia, atribuida directamente a las adversidades climáticas.

Paralelamente, la compañía reafirmó su compromiso con la ciudad de Sincelejo y recordó a la comunidad que mantiene habilitados sus canales de atención para cualquier consulta, los cuales incluyen la línea gratuita nacional 018000918761, la línea 116 desde celular y el correo electrónico co.atencionalclientesabana@veolia.com.