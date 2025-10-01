“Vamos a tener patrullas motorizadas en el norte de Caldas”: Sec de Gobierno de Caldas

Manizales

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, anunció patrullajes motorizados en el norte del departamento donde en los últimos cuatro días se han presentado igual número de homicidios. Gómez además anunció capturas por las tres muertes violentas en Neira.

“Entonces nosotros esperamos próximamente ya la judicialización de los responsables de estos homicidios y vamos a seguir intensificando algunas actividades en territorio, no solamente en Neira, sino en varios de los municipios en el marco del Plan Cosecha con el fin de poder realizar labores preventivas”, dijo el secretario de Gobierno

Jorge Andrés Gómez, secretario de Gobierno de Caldas confirmó en Caracol Radio, que de tres homicidios en Neira en uno de los casos ya hay un capturado y se está cerca de esclarecer los otros dos

Frente al tema del homicidio en Aguadas el funcionario comentó que al parecer los hechos de persecución de la persona fallecida ocurrieron en otro departamento

“El homicidio de Aguadas es completamente aislado, es un ciudadano que estaba reportado desaparecido en el departamento de Risaralda y que fue asesinado con arma de fuego allí en el en el en el municipio”, comentó Gómez

Durante esta semana se han desarrollado varios consejos de seguridad en la zona con el objetivo de esclarecer los cuatro homicidios ocurridos en el norte de Caldas