Transportadores rechazan restricción a tractomulas en Ocaña-Costa Caribe

Norte de Santander.

La restricción al tránsito de tractomulas por la avenida Francisco Fernández de Contreras, en Ocaña, que comenzó a regir hoy, 1 de octubre, y se extenderá hasta noviembre, ha generado un fuerte rechazo entre los transportadores de Norte de Santander, quienes advierten graves afectaciones económicas y de seguridad.

Según el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, capítulo Norte de Santander, Yamil Galeano, la medida -que limita la circulación de tractocamiones entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.- impacta directamente al 70% de la carga que se moviliza por este corredor vial.

“El retraso en entregas puede ser de dos o tres días, lo que encarece los costos logísticos y afecta a toda la cadena productiva, desde restaurantes y estaciones de servicio hasta exportadores de carbón, arroz, palma y derivados de la arcilla”, afirmó.

El dirigente también expresó su preocupación por el hecho de que ahora los conductores se vean obligados a transitar de noche, en un departamento marcado por los problemas de orden público.

“Estamos a merced de la inseguridad en corredores como Aguachica-Ocaña-Cúcuta. Pedimos al Ministerio de Defensa y a las autoridades locales que refuercen la seguridad, con planes como Meteoro, que antes daban más confianza en las vías”, señaló.

Por su parte, José Peñaloza, representante de Colfecar, cuestionó el cambio repentino en las condiciones de la restricción, asegurando que lo acordado en mesas de trabajo era un cierre parcial a un carril y únicamente total en horarios escolares.

“La decisión nos deja desconcertados. No entendemos por qué se modificó lo pactado. Además, no se nos ha entregado un plan claro de manejo de tráfico, lo que nos pone prácticamente con los ojos cerrados frente a pérdidas millonarias”, advirtió.

El dirigente gremial insistió en que las obras se pueden adelantar sin afectar de manera tan drástica la movilidad.

“No existen vías alternas viables: la opción por Bucaramanga incrementa los costos entre un 15% y 20%, lo que haría inviable el transporte de minerales y productos de la región”, agregó.

Los transportadores recalcaron que esta restricción no solo golpea al gremio, sino a toda la economía departamental, por lo que hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a Invías y a la administración municipal para replantear la medida y evitar que los efectos se extiendan más allá del tiempo inicialmente previsto.