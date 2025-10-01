Suspendidas obras del proyecto Ruta de Sol 3 por atentado contra maquinaria en Montes de María

El ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) condenan enérgicamente el atentado violento perpetrado el 30 de septiembre, al Proyecto Ruta del Sol Sector 3, en el frente de obra del hito 47B del Tramo 5, adyacente al corregimiento de Capaca del municipio de Zambrano, donde hombres fuertemente armados irrumpieron en el frente de obra, intimidaron al personal y quemaron la maquinaria y equipos del proyecto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la información suministrada por Yuma Concesiones y dada la situación de orden público, que reviste una alta gravedad, se imposibilita el normal desarrollo de las actividades a cargo de la Concesión, motivo por el cual se procedió a suspender actividades en el tramo afectado hasta nuevo aviso.

“Rechazamos de forma contundente estos actos violentos que atentan contra la vida, la seguridad y la infraestructura del país. Este proyecto es clave para conectar el centro del país con la Costa Caribe, generar desarrollo y conectividad”, afirmó Oscar Torres, presidente de la ANI.

Es importante precisar que, con el fin de garantizar la seguridad de la construcción que se venía ejecutando en la zona, el proyecto deberá adelantar algunas actividades orientadas a dejar la obra en condiciones técnicas seguras. Se estima que dichas labores requerirán un tiempo mínimo de 15 días de ejecución.

Para el desarrollo de estas actividades será indispensable la coordinación con las autoridades militares y de policía, a fin de contar con el acompañamiento físico permanente que brinde seguridad al personal de obra.

La fecha de inicio de las labores se comunicará oportunamente una vez se formalice la respectiva coordinación institucional.

El mantenimiento en la zona permanecerá suspendido hasta nueva orden. La atención a los usuarios de la vía se realizará únicamente en la medida en que se disponga del acompañamiento de las autoridades competentes. En este sector existe actualmente un evento eximente de responsabilidad, derivado de las condiciones de seguridad de orden nacional.

Adicionalmente, se reporta la pérdida total de los principales equipos y maquinaria:

• Recicladora y estabilizadora – Wirtgen / WR250: La incineración de este equipo representa un impacto crítico para la obra, al tratarse de una maquina esencial en la ejecución y estabilidad técnica de la vía

• Compactador doble rodillo Hamm Min – HAM / HD10 VV

• Cisterna de agua alquilada – Chevrolet Isuzu

• Buseta de transporte de personal de topografía

• Estaciones de topografía y laboratorio (ubicadas en el interior de la buseta al momento del evento).