Secuestran a una docente en el municipio de Convención, Norte de Santander

Norte de Santander.

En la madrugada de este miércoles fue secuestrada la docente Yuleima Jimena Duarte Pérez en el municipio de Convención, Norte de Santander, cuando se desplazaba hacia la Institución Educativa Agrícola de esta localidad, donde cumple funciones como parte de la planta docente del departamento.

El hecho generó profundo rechazo en el gremio educativo. Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), condenó el rapto y exigió la liberación inmediata de la profesora.

“Nos reafirmamos en que la escuela es territorio de paz y le pedimos a quienes la retienen que la devuelvan sana y salva, porque la necesita toda una comunidad educativa”, expresó.

El dirigente sindical advirtió que la situación de seguridad para los docentes en el Catatumbo es crítica y se ha convertido en una constante en los últimos años, marcada por secuestros, amenazas, extorsiones y hostigamientos por parte de los grupos armados.

“Exigimos que se aparte a la escuela de cualquier conflicto y que los colegios sigan siendo espacios de convivencia y paz, no escenarios de guerra”, agregó.

Sánchez explicó que, ante lo ocurrido, Asinort se encuentra en unidad de acción con diferentes sectores sociales para exigir garantías y rechazar de manera contundente este nuevo hecho de violencia contra el magisterio.

Asimismo, reveló que en lo corrido del año más de cien docentes en Norte de Santander han sido víctimas de amenazas, extorsiones y otras presiones por parte de actores armados, lo que refleja la grave vulnerabilidad en la que se encuentran.

El sindicato recalcó que la educación no puede ser blanco de la confrontación armada y que el secuestro de la docente Duarte constituye un golpe doloroso no solo para su familia, sino también para sus estudiantes y para toda la comunidad educativa del municipio de Convención.