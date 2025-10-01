Red de veeduría ciudadana de mujeres y población diversa del Catatumbo denuncia amenazas

Cúcuta

El comité permanente por la defensa de los derechos humanos denuncio mediante un comunicado público amenazas por un presunto integrante del frente 33 de las farc contra uno de los dirigentes de esa organización social.

La intimidación se generó mediante una video llamada de whatsap donde se amenazó al vicepresidente de ese comité identificado como Yojhan Manuel Velásquez a varios integrantes de ese comité.

Al mismo tiempo, revelaron que la misma amenaza fue proferida contra los integrantes de esa colectividad al advertirles que les daban un plazo para abandonar el territorio.

En la comunicación, los afectados demandaron toda la colaboración de las autoridades para que se le brinde protección a quienes fueron intimidados por esa organización ilegal.

Las autoridades anunciaron una investigación para tratar de establecer quien sería el responsable de esas amenazas, que han generado miedo, zozobra para quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos.