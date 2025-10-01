¿Quiénes son los candidatos a Ministro de Hacienda de los precandidatos presidenciales?

Durante el debate los precandidatos respondieron quiénes son sus candidatos para ocupar la cartera de las finanzas del país. Efraín Cepeda señaló que tiene hasta 20 candidatos, pero que lo más importante es tener una figura que sea una muralla contra la corrupción. David Luna lanzó nombres como el exgerente del Banco de la República, José Darío Uribe, el gerente de Anif, José Ignacio López, la excodirectora Ana Fernanda Maiguashca o la exministra de Minas, María Fernanda Suárez.

Por su parte, Mauricio Cárdenas habló de la necesidad de una “dama de hierro” como la excodirectora del Banco de la República Carolina Soto y también coincidió en nombres como María Fernanda Suárez o Ana Fernanda Maiguashca. Por último, Mauricio Lizcano dijo que ha pensado en nombres como la actual rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal.