Ofrecen recompensa para esclarecer ataque contra abogado José Botello

Cúcuta

Las autoridades en el departamento de Norte de Santander expresaron su solidaridad con el abogado José Gregorio Botello quien reportó ser víctima de un atentado con granada en el área metropolitana de Cúcuta.

Los hechos se presentaron cuando el jurista se desplazaba a la altura de la Universidad de Pamplona, y fue objeto al parecer de un ataque, saliendo ileso él y las personas que lo acompañaban.

De los autores del hecho no hay pistas, las autoridades activaron los actos urgentes para lograr ubicar a los responsables.

El secretario de seguridad ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander George Quintero expresó su solidaridad y ofreció cincuenta millones de pesos por información que conduzca a esclarecer el hecho.

El jurista es un hombre dedicado a la crítica de lo público, a la lucha contra la corrupción en Cúcuta y el departamento y en la actualidad lidera una veeduría ciudadana.

En tres oportunidades en el ejercicio de su labor ha sido objeto de acciones violentas por parte de desconocidos. Las autoridades designaron una comisión judicial especial para que adelante los actos urgentes y se establezca una línea de investigación que permita esclarecer lo ocurrido.