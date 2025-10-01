“Nunca existió penalti”: revisión en video en la sesión de la Comisión Arbitral

La Junta Directiva de Real Cartagena informa a la opinión pública y a la afición que, debido a la jugada del penalti pitado al minuto 90 en el partido vs. Jaguares, los directivos se reunieron de manera extraordinaria en la ciudad de Bogotá con la Comisión Arbitral.

En dicha reunión presentaron protesta y expresaron el profundo desacuerdo con los hechos que afectaron el normal desarrollo del partido.

Durante la sesión con la Comisión Arbitral se comprobó, a través de la revisión en video, que nunca existió penalti en contra de nuestro equipo y que dicha decisión derivó en la pérdida del encuentro.

La Comisión se comprometió a tomar los correctivos necesarios para que no vuelva a presentarse una situación similar y ratificó su compromiso con el mejoramiento del nivel arbitral en cada fecha del torneo.

Reiteran el compromiso con la transparencia, el respeto por la competencia y la defensa de los intereses legítimos de la institución y de la hinchada.