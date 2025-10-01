Mónaco recordó golazo de Falcao: “Fue una ejecución casi perfecta, milimétrica, especial”

Radamel Falcao García, quien actualmente se encuentra sin club tras su salida de Millonarios el pasado 2 de julio, equipo en el que disputó la temporada 2024/25 sumando un total de 29 partidos y 11 goles. Fue recordado por uno de los clubes en donde el colombiano fue goleador.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mónaco compartió un video recordando una entrevista con Falcao, en la que el delantero recordó el gol contra el Manchester City en la temporada 2016/17. En aquella ocasión, el colombiano había errado un penal minutos antes, pero se recuperó con lo que él mismo describió como un “místico gol”, con el que selló la victoria para el equipo francés.

Le puede interesar: Falcao reveló momentos de ‘calvario’ en su paso por Bogotá: ansiedad, asfixia, abrumación y más

“Cada vez buscamos de diferentes ángulos la ejecución del gol porque de verdad que no había mucho espacio entre el arco y donde yo estaba y el arquero fue una ejecución casi perfecta milimétrica especial y sobre todo de ese gol hay algo que la gente olvida es que yo cinco minutos antes había perdido un penal y fue el 2-1 para nosotros y para mí después de errar un penal en ese escenario, Champions League, después hacer ese gol ¿sabes? Fue algo muy especial, no solo por el hecho del gol, sino por lo emocional, ¿no? De haber venido de errar un penal“, indica el Tigre Falcao en el video.

El colombiano tuvo dos etapas en el Mónaco. La primera llegó tras su paso por el Atlético de Madrid, cuando fue transferido por 60 millones de euros, según informó Transfermarkt. Falcao, es considerado uno de los fichajes más costosos de la historia, jugó con el club francés durante las temporadas 2013/14 y 2014/15, antes de incorporarse al Manchester United en 2014/15 y posteriormente al Chelsea entre 2015 y 2017. Actualmente, hace parte de la lista de jugadores más caros que se encuentran sin club.

Lea también: Falcao García sobre los árbitros: “te respetan más”, en clubes grandes

Más adelante regresó al club francés, donde permaneció durante tres temporadas del 2017 al 2019. En total, con la camiseta del Mónaco logró anotar 100 goles en 162 partidos.