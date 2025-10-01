MinAmbiente pide a la CAR revisar concesión de agua solicitado por Coca-Cola en la Calera

El Ministerio de Ambiente pidió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, revisar el trámite de concesión de agua solicitado por la empresa Coca-Cola, para el embotellamiento de agua en La Calera, con el fin de velar que se cumpla la ley y, sobre todo, porque se proteja el agua como bien común.

La ministra de ambiente (e) Irene Vélez, aseguró que no puede adelantarse una presunta prórroga automática sin un análisis técnico profundo que considere el historial de la concesión, los procesos sancionatorios en curso, los efectos del cambio climático y, especialmente, las preocupaciones expresadas por la ciudadanía.

“En el caso específico de Coca-Cola, es imperativo revisar si después de 40 años de explotación, seriamente procede o no una prórroga automática. Sobre todo, recordemos que una prórroga no podría en ningún caso darse sin un análisis técnico profundo”, enfatizó.

Es por eso que el ministerio convocó una mesa técnica para el viernes 3 de octubre y una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR con el fin de evaluar el trámite de prórroga de la concesión otorgada a Coca-Cola.

A pesar de que la competencia para otorgar, revisar o prorrogar concesiones de agua corresponde exclusivamente a la autoridad ambiental, en este caso, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el ministerio actuará como veedor de los derechos.