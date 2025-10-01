Más de 20 años de prisión para hombre que intentó quitarle la vida a otro en Tierra Bomba

Los elementos de prueba aportados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de conocimiento condenara a 20 años y 8 meses de prisión a William Torres Padilla, responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos se registraron el 23 de diciembre de 2019 en una cabaña de la isla de Tierra Bomba en Cartagena (Bolívar). Hasta allí llegó el ahora sentenciado, de 54 años, para reclamarle al dueño del inmueble por una porción de terreno que se encontraba en disputa judicial y que estaba siendo ocupada por la víctima.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la investigación, durante la discusión Torres Padilla intentó accionar en dos oportunidades un arma de fuego contra la víctima, pero un problema en el gatillo evitó que se concretara el daño. No obstante, el tercero sí se concretó e hirió al hombre de 47 años en el tórax, dejándole lesiones permanentes.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron al agresor el 8 de febrero de 2022 en Cartagena. El sentenciado fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión.

La sentencia fue apelada por la defensa del investigado.