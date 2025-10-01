Maquinaria amarilla fue incinerada en los Montes de María en el departamento de Bolívar

La maquinaria amarilla destruida corresponde a tres retroexcavadoras y un camión cisterna que pertenecían al contratista de los trabajos de adecuación de la vía que del Carmen de Bolívar conduce al municipio de Zambrano en los Montes de María.

Al parecer dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían llegado al sitio y con armas de fuego habrían intimidado a los operarios para posteriormente quemar los equipos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos ocurrieron en cercanías de la vereda Capaca, ubicada entre Zambrano y El Carmen de Bolívar.

Hasta el momento, las investigaciones preliminares indican que los contratistas a cargo de la obra no habían confirmado amenazas ni exigencias extorsivas previas. Asimismo, ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido la autoría de este ataque.

Las autoridades competentes, en este caso el CTI de la Fiscalía General de la Nación, ya se encuentran al frente de las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables.