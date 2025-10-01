Lavador de motos con anotaciones judiciales fue asesinado en San Juan Nepomuceno

Un homicidio por arma de fuego se presentó en zona urbana del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, en el barrio San José, en un lavadero de carros y motos.

La víctima fue identificada como Johnatan David Arteta Buelvas de 29 años de edad, quien recibió varios impactos por arma de fuego, momentos en que se disponía a lavar una motocicleta en el lavadero del barrio San José, donde desempeñaba como lavador.

Según testigos, la víctima es persuadida por dos sujetos que llegan al sitio donde se encontraba laborando, lo abordan para que les lave la motocicleta y éste al proceder, es impactado en varias oportunidades con arma de fuego. Es remitido en ambulancia hasta el hospital local del municipio, donde fallece.

La víctima presenta tres anotaciones, dos por tráfico de estupefacientes y una por daño en bien ajeno.