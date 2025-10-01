La Minga Barí mantiene su concentración en Cúcuta y exige la presencia del gobierno

Cúcuta.

La Minga del pueblo Barí, que arribó a la ciudad de Cúcuta el pasado lunes, mantiene su concentración en el marco de la movilización social que adelantan desde hace más de ocho meses, tras el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo.

Alexander Dora, coordinador de Derechos Humanos del pueblo Barí, explicó que hasta ahora la respuesta del gobierno nacional se ha limitado al envío de técnicos y viceministros, lo que consideran insuficiente.

“Siempre nos mandan delegados, pero las decisiones de fondo nunca se cumplen. Nosotros exigimos hablar directamente con el presidente y con los ministros”, señaló.

La comunidad denunció que su decisión de trasladarse a Cúcuta responde al abandono histórico que han padecido y a los impactos de la violencia en su territorio, donde aseguran haber sufrido represión tanto de actores armados ilegales como de la fuerza pública.

Por esa razón, declararon Asamblea permanente y advierten que, de no obtener respuestas claras, acudirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su permanencia en la capital nortesantandereana, las autoridades del pueblo Barí han deliberado sobre su agenda y adelantado actividades de movilización, incluyendo una marcha por las principales calles de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas continúen con nuevas acciones, mientras mantienen la exigencia de que el diálogo sea directamente con el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial.

“Somos un pueblo que ha estado en el olvido, pero también somos aportantes a la paz. Sin embargo, ese proceso de paz en nuestros territorios se transformó en una guerra”, concluyó Alexander.